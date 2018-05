Martina: per M5s arrivato momento della verità

Roma, 15 mag. - "Anche per il M5s è arrivato il momento della verità: puoi dire di essere diverso, migliore di tutto, finchè non hai un briciolo responsabilità, ma quando ti tocca governare un Paese, la differenza tra la realtà e la finzione si vede". Lo ha detto Maurizio MArtina, segretario reggente del Pd, intervistato a DiMartedì su La7. "E la sfida, lo dico pensando a tanti elettori del centrosinistra che hanno scelto loro e non noi, si giocherà sulla concretezza. Voglio sfidarli nel merito, voglio dire perchè non è una soluzione il reddito di cittadinanza, non è una soluzione la flat tax", ha aggiunto Martina.