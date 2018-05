Fisco, Furlan: riforma per equità, lunedì incontro con Casellati

Roma, 15 mag. - "Lunedì incontreremo il presidente del Senato Casellati per illustrarle il contenuto della nostra legge di iniziativa popolare presentata alcuni mesi fa per la riforma del sistema fiscale". Lo ha annunciato oggi a Castelnuovo del Garda la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, concludendo il Consiglio generale della Cisl Veneta.

"Non siamo contrari all'abolizione della legge Fornero così come anche noi come sindacato vogliamo cambiare nel segno dell'equità e della giustizia sociale il sistema fiscale. Il problema - ha detto - è dove andiamo a prendere le risorse necessarie per affrontare queste grandi questioni. Siamo molto preoccupati delle cose che leggiamo sui giornali. Come manteniamo la progressività del sistema fiscale sancita dalla Costituzione a tutela di chi ha di meno e non di chi ha di più? Le risorse non si possono trovare tagliando le detrazioni fiscali ai lavoratori, ai pensionati ed alle famiglie, detrazioni ed agevolazioni che invece nel nostro schema di legge di iniziativa popolare vogliamo accorpare e rafforzare per le famiglie. Non possiamo compensare il taglio delle tasse necessario per far crescere l'economia, togliendo ai più deboli per dare ai più ricchi. Ci vuole equità in questo intervento. Questo diremo lunedì al presidente del Senato Casellati".