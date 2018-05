Gaza, venerdì riunione straordinaria Consiglio diritti dell'uomo

New York, 15 mag. - Il Consiglio dei diritti dell'uomo dell'Onu si riunirà venerdì in una seduta straordinaria per esaminare "il deterioramento della situazione dei diritti dell'Uomo nei territori palestinesi occupati".

Nella riunione si parlerà anche di "Gerusalemme Est", ha affermato un portavoce del Consiglio in un comunicato. La riunione si svolgerà dalle 9:00 di venerdì nella sede Onu di Ginevra. La richiesta di una riunione straordnaria è "stata ufficialmente presentata dalla Palestina e dagli Emirati Arabi Uniti" ed è stata sostenuta da "17 Stati mmembri del Consiglio: Angola, Burundi, Cuba, Equador, Egitto, Iraq, Kirghizistan, Nigeria, Pakistan, Panama, Qatar, Arabia Saudita, Senegal, Sudafrica, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Venezuela". Per essere convocata la riunione deve essere sostenuta da un terzo dei 47 Paesi membri.

(fonte afp)