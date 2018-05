Sole 24 Ore chiude primo trimestre con utile 1,3 milioni

Roma, 15 mag. - Il Sole 24 ore ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto consolidato positivo per 1,3 milioni rispetto a una perdita di 25,6 milioni al 31 marzo 2017. I ricavi sono stati pari a 51 milioni rispetto ai 60,6 milioni di euro dello stesso periodio 2017.

Il margine operativo lordo (ebitda) al netto di oneri e proventi non ricorrenti è positivo per 0,5 milioni di euro e si confronta con il valore negativo di 3 milioni di euro del primo trimestre del 2017 rideterminato, in miglioramento di 3,5 milioni.

"Il gruppo - si legge in una nota - considera conseguibili e pertanto conferma le proprie previsioni reddituali e finanziarie per il 2018".

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2018 è negativa per 11,9 milioni di euro e si confronta con un valore al 31 dicembre 2017 positivo per 6,6 milioni di euro, in peggioramento di 18,5 milioni di euro. Il patrimonio netto è pari a 43,1 milioni di euro, con un incremento di 1,6 milioni di euro rispetto al patrimonio netto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 (pari a 41,6 milioni di euro) per effetto dell`utile di periodo e della valutazione attuariale del Tfr pari a 0,3 milioni di euro.