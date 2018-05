Usa, nativi americani potrebbero avere primo governatore... -2

New York, 15 mag. - Il quotidiano, comunque, le ha dato il proprio tiepido endorsement, presentandola come un volto nuovo, "una possibilità di galvanizzare gli elettori in cerca di una nuova leadership". Jordan proviene da una famiglia di capitribù dei Coeur d'Alene, una popolazione che vive in un territorio tra Idaho, Washington (Stato) e Montana; come vice, ha scelto una donna: Kristin Collum, ex militare in carriera.

Secondo un sondaggio dell'Idaho Politics Weekly, seppur non recente, Jordan sarebbe in vantaggio sul rivale A.J. Balukoff, che ha 72 anni, per ottenere la nomination democratica, con il 41 per cento delle preferenze contro il 27 per cento. Lo stesso sondaggio mostra una situazione molto equilibrata anche per le elezioni di novembre: tra tutti gli elettori, Jordan ha il 15% delle preferenze, mentre i due principali candidati repubblicani, Raul Labrador e Tommy Ahlquist, avrebbero rispettivamente il 16 e il 15 per cento; Balukoff, candidato democratico quattro anni fa, avrebbe l'8 per cento.