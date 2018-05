Usa, nativi americani potrebbero avere primo governatore in Idaho

New York, 15 mag. - Paulette Jordan ha 38 anni, è al suo secondo mandato da parlamentare statale dell'Idaho e ambisce a ottenere, prima volta per una persona nativa americana, l'incarico di governatore negli Stati Uniti. Oggi, sono in programma le primarie in Idaho, che potrebbero consentirle di diventare la candidata democratica per la carica, che sarà assegnata alle elezioni di metà mandato di novembre. È la prima nativa americana a candidarsi per la carica di governatore.

Gli ostacoli da superare non sono però pochi: Jordan è una democratica progressista in uno Stato profondamente repubblicano, dove nel 2016 il presidente Donald Trump ha vinto con 32 punti di vantaggio e la popolazione è, per oltre l'80%, bianca e vota per i repubblicani da così tanto tempo che il quotidiano Idaho Statesman si riferisce ai candidati democratici per la carica di governatore come "agnelli sacrificali"; l'ultimo governatore democratico, infatti, è stato votato nel 1990. (segue)