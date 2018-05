Gaza, Netanyahu accusa Hamas di mettere civili "su linea di tiro"

Tel Aviv, 15 mag. - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato il movimento islamista palestinese Hamas di "mettere" i civili "sulla linea di tiro" delle forze armate israeliane, all'indomani della morte di oltre 60 palestinesi nelle violenze scoppiate con l'esercito israeliano alla frontiera con Gaza.

"Abbiamo tentato di fare meno vittime possibili - ha detto in un'intervista alla tv americana Cbs - ma loro cercano di fare in modo che ci siano delle vittime per mettere pressione su Israele e questo è orribile".

"Posizionano civili, donne e bambini, sulla linea di tiro con lo scopo di avere delle vittime", ha denunciato insistendo e difendendo l'operato dell'esercito che ha lavorato per "proteggere" le frontiere.

(fonte afp)