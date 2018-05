Roma, 15 mag. - Come presidente del Consiglio di un possibile governo M5s-Lega "si cerca una persona terza che sia autorevole sia in Europa che in Italia; vogliamo evitare di avere un Renzi che faceva il fenomeno in Italia e poi andava in Europa e veniva sbeffeggiato. Stiamo cercando una persona che ci dia una mano a concretizzare questo programma di governo". Lo ha detto Gianmarco Centinaio, presidente dei senatori della Lega, intervenuto a "105 Matrix" in onda su Radio 105.