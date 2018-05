Centinaio: contratto quasi fatto, su nodi decidono Salvini-DiMaio

Roma, 15 mag. - "Le possibilità di fare il governo sono buone, stiamo lavorando sul programma, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Abbiamo lasciato alcuni punti che sono quelli più politici che verranno decisi da Salvini e Di Maio". Lo ha detto Gianmarco Centinaio, presidente dei senatori della Lega, intervenuto a "105 Matrix" in onda su Radio 105, spiegando che "sulle infrastrutture partiamo da presupposti diversi: le storie della Lega e del MoVimento 5 Stelle non sono così simmetriche. I dossier su cui siamo più lontani sono quelli sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulle grandi opere. Sono questi i dossier su cui c'è più dibattito".

Quanto ai tempi, "il Presidente Mattarella Ci ha detto che ci avrebbe lasciato tutto il tempo di cui avevamo bisogno; noi pensiamo nei prossimi giorni di concludere e comunicare al presidente l'esito del lavoro".

Ancora sul contratto: "Non rinunciamo alla flat tax, assolutamente. Sarebbe come chiedere al Movimento 5 Stelle di rinunciare al reddito di cittadinanza. A quello che abbiamo promesso in campagna elettorale non possiamo rinunciare, ma non ce l'hanno neanche chiesto, così come noi non abbiamo chiesto a loro di rinunciare a quelle che sono le loro prerogative".