Governo, Verducci (Pd): flat tax equa è una bugia

Roma, 15 mag. - "La 'flat tax equa' non esiste. È come dire che 'il sale è sciapo'. Di Maio non trucchi le carte, e abbia l'onestà intellettuale di dire agli italiani che pur di andare al Governo non ha remore a sposare una misura iniqua e regressiva, tipica della destra, cavallo di battaglia di Berlusconi e Salvini per tutta la campagna elettorale". Lo dice il senatore del Pd Francesco Verducci in una nota.

"Di Maio, sposando la 'flat tax' - continua - fa il Robin Hood al contrario: dà ai più ricchi e toglie ai poveri stato sociale e servizi pubblici".