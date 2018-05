Roma, 15 mag. - "Non è il momento di andare alle urne, ma non abbiamo paura del voto. Abbiamo paura della stanchezza e dell`astensione delle elezioni". Così Anna Maria Bernini (FI), ospite a Otto e mezzo su La7.

Quanto al leader di Forza Italia, "Berlusconi non ha certo bisogno di entrare in Parlamento per affermare la propria leadership, che esercita già in modo assoluto".