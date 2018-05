Bernini: tra M5s-Lega distanze programmatiche oggettive

Roma, 15 mag. - "Non so se si formerà un governo Lega-M5S, ci sono lontananze politiche oggettive, e penso anche che chi rivendica il primato della politica, come ha fatto Di Maio, non può poi appoggiarsi a una figura tecnica e non politica. Inoltre tra Lega e 5 Stelle ci sono problemi di carattere programmatico". Così Anna Maria Bernini (FI), ospite a Otto e mezzo su La7, ribadendo che "questo governo non ci appartiene, Forza Italia non gli voterà la fiducia, non parteciperemo alla sua formazione: non vogliamo nulla e non chiediamo nulla. Non abbiamo nessun rapporto con i 5 Stelle né con questo governo, di cui seguiamo comunque con attenzione le sorti".

In particolare, "mi fido di Salvini e del suo ruolo al tavolo della trattativa. Ma è seduto a quel tavolo in quanto leader della Lega, non del centrodestra. Si può dire che la Lega, nell`ambito di un centrodestra che resta unito e che corre infatti come coalizione unitaria alle amministrative, ha fatto una scelta che noi non condividiamo".