Governo, Anzaldi (Pd): Di Maio conferma spartizione Rai

Roma, 15 mag. -"Di Maio rivela nel suo video: l'inciucio M5s-Lega prevede anche un capitolo sulla Rai. Perché ne parla ora, mentre in cinque anni in cui hanno presieduto la commissione di Vigilanza con Fico non ha mai avuto nulla da dire? Forse perché con la Lega stanno per spartirsi tutte le poltrone di Viale Mazzini, come hanno fatto con gli incarichi parlamentari? Forse perché non vede l'ora di dare applicazione all'editto che ha pronunciato in tv contro i direttori dei telegiornali?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, pubblicando lo spezzone del video di Di Maio in cui parla di Rai.

"E' evidente che la spartizione delle poltrone - prosegue - sta a cuore a Di Maio molto più degli annunci (farlocchi) su pensioni, reddito di cittadinanza e via promettendo, tutti semplici propositi che restano al palo a causa dello stallo targato M5s-Lega che tiene l'Italia ferma da oltre 70 giorni. Il rinnovo del Cda Rai, invece, è ormai alle porte".