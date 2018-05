Export dell`Emilia-Romagna tra dazi,Trump, instabilità geopolitica

Roma, 15 mag. - L`effetto Trump sui mercati internazionali, il possibile rischio di guerre commerciali e l`aumento di episodi di violenza politica. Come possono le aziende dell`Emilia-Romagna affrontare le complessità del nuovo scenario globale, cogliendo le grandi occasioni che export e internazionalizzazione possono offrire? Quali le geografie su cui puntare?

È da queste domande che ha preso le mosse oggi a Bologna, Presso Palazzo Gnudi, il convegno "L`export dell`Emilia-Romagna tra dazi, Trump e instabilità geopolitica" organizzato in collaborazione con Confindustria Emilia-Romagna, da SACE SIMEST, il Polo dell`export e dell`internazionalizzazione del Gruppo CDP, per presentare la Country Risk Map 2018.

Al centro dell`evento - si legge in un comunicato Sace - le testimonianze delle aziende protagoniste dell`export bolognese - Ducati Energia, Ferretti Group e Mae - che si sono confrontate con gli esperti di SACE SIMEST sulle strategie per affrontare i mercati internazionali.

Nel 2017, con quasi 60 miliardi di beni venduti all`estero (+6,7% rispetto all`anno precedente), l`Emilia-Romagna è la terza regione italiana esportatrice. Le geografie di destinazione sono un buon mix di mercati dell`area Ue (57,4%) ed extra-Ue (42,6%). Tra i primi, Francia, Spagna e Polonia hanno garantito ottime opportunità alle imprese internazionalizzate della regione, ma segnali incoraggianti sono arrivati anche dai mercati ad elevato potenziale che presentano un livello di rischio medio-basso, così come evidenziato nella Country Risk Map. È il caso ad esempio di alcuni importanti player del continente asiatico (Cina, Giappone e Corea del Sud) e dell`America Latina (Brasile, Messico e Perù), geografie che continueranno a rappresentare una fonte di domanda importante per i prodotti Made in Italy anche in futuro.

"Per sostenere l`impegno delle piccole e medie imprese all`estero - ha dichiarato Pietro Ferrari, Presidente di Confindustria Emilia-Romagna - occorre favorire un accesso più semplice, integrato ed efficace a tutti gli strumenti e servizi assicurativi e finanziari disponibili. Il sistema regionale Confindustria è a fianco delle imprese, con il supporto di Regione, ICE Agenzia e SACE SIMEST, per accrescere le competenze delle aziende e accompagnarle sui mercati. È importante rafforzare gli strumenti che favoriscono forme di presenza più stabile all`estero e, in generale, promuovere politiche e strumenti, anche di stimolo fiscale, che favoriscano fusioni, accorpamenti e aggregazioni tra aziende".

L`Emilia-Romagna, terza regione italiana per vendite all`estero, è un motore importante dell`export italiano - ha dichiarato Alessandro Decio, Amministratore Delegato di SACE -. Crediamo però che il potenziale della regione sia ancora più ampio, grazie alle eccellenze in tanti settori, a una economia viva, diversificata e coesa. Coltiviamo l`ambizione di mettere a disposizione di un numero maggiore di imprese emiliane e romagnole le soluzioni SACE SIMEST con l`obiettivo di continuare su questo percorso di crescita che speriamo possa accelerare di più quest`anno, anche grazie al nostro impegno. Per raggiungere insieme questo traguardo siamo pronti a lavorare e a dare il massimo per le aziende e gli imprenditori di questa regione".

Solo nell`ultimo anno, il Polo SACE SIMEST ha servito 1.600 aziende dell`Emilia Romagna, in prevalenza PMI, mobilitando circa 1,4 miliardi di euro di risorse a sostegno di export e investimenti all`estero.