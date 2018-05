Mobilità,Unrae:a Verona la Conferenza Stampa su Visione Strategica -3

Roma, 15 mag. - Pesa la mancanza di investimenti costanti e programmati sulle linee metropolitane e sul parco autobus: le metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Torino trasportano complessivamente 884 milioni di passeggeri/anno, poco piu della meta dei passeggeri di Londra o di Parigi. L¡¦eta media degli autobus italiani e di 11,4 anni (Germania 6,9, Regno Unito 7,6, Francia 7,8, Spagna 8). Non stupisce dunque il drastico giudizio dei cittadini sul TPL, con un livello di gradimento per il servizio molto inferiore ai valori massimi europei (tra 80% e 90%): Bologna 65%, Torino 63%, Napoli 33% Roma 30%, Palermo addirittura 14%. In generale un Paese ad insediamento diffuso come l¡¦Italia trova grandi difficolta ad offrire servizi di trasporto collettivo: se nelle grandi citta il TPL e generalmente inadeguato, nelle citta medie e quasi irrilevante (copre il 12% della domanda), e nella gran parte delle piccole spesso non esiste (4-5% della domanda).

La buona intonazione dell¡¦economia italiana lascia presagire che il tasso di mobilita continuera a progredire nei prossimi anni e l¡¦auto continuera a svolgere un ruolo centrale. Ma gli scenari della mobilita sono oggi attraversati da numerosi fattori di discontinuita. Alcuni stanno gia dispiegando i loro effetti, altri stanno alimentando attese per il futuro. Si evolve la normativa di riferimento: le strategie europee tendono a prevedere obiettivi sempre piu ambiziosi sui fronti emissivi dei veicoli tradizionali (benzina e gasolio), e a favorire la penetrazione sul mercato di veicoli a propulsione innovativa come l¡¦elettricita, l¡¦ibrido, l¡¦idrogeno, i biocarburanti, e il gas nelle sue diverse accezioni (Gnc, Gnl, Gtl, Gpl).