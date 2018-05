Mobilità,Unrae:a Verona la Conferenza Stampa su Visione Strategica -2

Roma, 15 mag. - Aumenta la ¡§popolazione mobile¡¨, si rafforza la centralita dell¡¦auto nel far fronte alla domanda di mobilita Il numero complessivo degli ¡§spostamenti¡¨ si e ridotto di circa il 20% rispetto al 2008, pero e aumentata la ¡§popolazione mobile¡¨, ossia coloro che almeno una volta al giorno si spostano sul territorio. Dopo il picco negativo toccato nel 2012, quando la quota di persone che aveva effettuato spostamenti in un giorno feriale si era attestata al 75,1%, si e assistito ad una progressiva ripresa che ha toccato l¡¦83,6% nel 2016. Il tasso di mobilita cresce significativamente soprattutto all¡¦interno dei grandi comuni.

Si e interrotto il ciclo storico di allungamento della distanza media percorsa che, dopo il picco del 2013 (13,8 km) e scesa agli attuali 11,6 km. Nei perimetri urbani lo spostamento medio e di circa 4 km. Cresce la componente ¡§erratica¡¨ della mobilita: gli spostamenti per studio e lavoro sono meno del 50% di quelli extra-urbani e circa il 30% di quelli urbani. Rimane forte l¡¦interesse per il ¡§bene auto¡¨ testimoniato non solo dall¡¦accresciuto volume di immatricolazioni (1.970mila nel 2017), ma anche dal consistente volume di trasferimenti di vetture usate (2,7 milioni nel 2016). D¡¦altra parte il 65,3% degli spostamenti avvengono oggi in auto (erano il 63,8% nel 2008) e i lavoratori italiani si spostano prevalentemente in auto (68,9% degli occupati a cui si aggiunge un ulteriore 5,7% che usa l¡¦auto in veste di passeggeri).

Pochi i cambiamenti sul fronte della mobilita collettiva se si esclude l¡¦alta velocita ferroviaria che ha migliorato la capacita di collegare tra loro in modo rapido ed efficiente i principali poli urbani del centro-nord. Passi in avanti molto limitati per la mobilita interna ai nostri sistemi urbani. Il trasporto pubblico locale (TPL) presenta livelli di offerta e performance lontane dagli standard europei e fortemente sottodimensionata rispetto al fabbisogno. Solo Milano intercetta con il TPL una quota interessante di mobilita urbana (57%), che pero si ridimensiona di molto considerando gli spostamenti tra comuni dell¡¦area metropolitana (37%).(Segue)