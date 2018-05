Mobilità,Unrae:a Verona la Conferenza Stampa su Visione Strategica

Roma, 15 mag. - L¡¦UNRAE, l¡¦Associazione delle Case automobilistiche estere, ha presentato oggi a Verona, nell¡¦ambito dell¡¦Automotive Dealer Day, la propria strategia per il futuro della mobilita nel nostro Paese. L¡¦Associazione dei Costruttori esteri si e rivolta al Censis per uno studio a carattere socio-economico sulla transizione oggi in atto e al CNR per un¡¦analisi delle emissioni delle autovetture. I principali risultati degli studi effettuati sono stati presentati in una tavola rotonda a cui hanno partecipato Marco Baldi, Responsabile dell¡¦Area Economia e Territorio del Censis, Maria Vittoria Prati e Carlo Beatrice, Ricercatori dell¡¦Istituto Motori del CNR di Napoli, Romano Valente, Direttore Generale dell¡¦UNRAE e Michele Crisci, Presidente dell¡¦UNRAE.

L'Istituto Motori del CNR ha presentato una ricerca con la quale ha fatto chiarezza sull'evoluzione delle normative in materia di emissioni climalteranti e inquinanti, analizzando i possibili scenari che si verificherebbero con un significativo ricambio del parco circolante.

Dalla ricerca e emerso che le tecnologie motoristiche in sviluppo saranno in grado di proiettare i motori convenzionali ad un livello di inquinamento praticamente trascurabile nel prossimo decennio e che il motore a combustione interna resta uno strumento strategico al fine di una efficace transizione verso una mobilita "CO2 Neutral" per i paesi europei.

I ricercatori del CNR hanno sostenuto, infine, che l'introduzione piena delle nuove normative sulle emissioni inquinanti (RDE) annullera gli effetti riscontrati nell¡¦applicazione delle precedenti normative e la coesistenza delle differenti tecnologie propulsive. Nel medio-lungo termine sara fondamentale lo sfruttamento delle sinergie tra i vari sistemi al fine di definire il connubio ottimale tra propulsore e vettore energetico in funzione del tipo di veicolo e del suo uso.(Segue)