New York, 15 mag. - La pena di morte per chi uccide i poliziotti. È la proposta che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito nel corso del suo intervento, a Washington, all'annuale commemorazione degli agenti morti in servizio.

"Dobbiamo mettere fine agli attacchi contro la nostra polizia e dobbiamo farlo ora. Crediamo che i criminali che uccidono i nostri poliziotti debbano ricevere la pena di morte", ha detto Trump.