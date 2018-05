Della Vedova: Salvini-Di Maio contro Ue per mettere mani avanti

Roma, 15 mag. - "Salvini e Di Maio ritrovano la loro vera unità politica contro l'Europa. Mettono le mani avanti perché si stanno accorgendo di non poter fare quello che hanno promesso". Lo scrive su Facebook Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa, soggetto costituente di +Europa con Emma Bonino.

"Ma non hanno contro l'Ue. Hanno contro - prosegue - la ragionevolezza e le nuove generazioni che hanno bisogno di crescita e non di nuovo debito pubblico. E dire che grazie agli 'eurocrati' della BCE e al QE l'Italia viene risparmiata dai mercati nonostante settimane di promesse scassa-conti. Ancora per quanto?", conclude Della Vedova.