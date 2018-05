Di Maio: non so se riusciremo, ma al tavolo buon lavoro

Roma, 15 mag. - "Ci riusciremo? Non lo so. Però al tavolo" del contratto di governo tra M5s e Lega "si sta facendo un buon lavoro". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un video su Facebook, rivendicando che "questa è la strada per il cambiamento".

"In questo contratto abbiamo ottenuto tantissimo: il reddito di cittadinanza che non sia assistenzialismo, la flat tax equa. Perchè nei progammi i partiti in questi anni hanno sempre scritto grandi cose ma non le hanno mai realizzate, non hanno fatto niente: vogliamo vincolarli a qualcosa di vincolante, un contratto di impegno davanti a tutti gli italiani, e non solo qualche parola. E poi il carcere per gli evasori, un concetto importantissimo. Il taglio delle pensioni d'oro; le opere pubbliche che con quello che abbiamo messo nel contratto non costino più il doppio, il triplo di quello che costano; la Rai; i vincoli europei che vanno rivisti, dialogando con gli altri Paesi ma vanno rivisti. E poi l'acqua pubblica, abbiamo l'occasione di una seria legge che rispetti il referendum del 2011".