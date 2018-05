Piemonte, da Fondazione Crt 2,5 mln per restauro beni storici

Torino, 15 mag. - Scade il prossimo 29 giugno il bando della Fondazione Crt, dedicato alla rinascita dei beni storici, artistici e architettonici in Piemonte e Valle d'Aosta, da beni mobili (tele, organi, statue, arredi lignei) a beni immobili, sottoposti a tutela.

'Restauri Cantieri diffusi', questo il titolo del bando, stanzia 2,5 milioni, con contributi fino a 40mila euro per ogni cantiere.ed è rivolto a enti pubblici o religiosi, musei, associazioni, fondazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro.

"Sosteniamo da 15 anni gli interventi che riportano all'originario splendore i beni di pregio di cui il Piemonte e la Valle d'Aosta sono ricchi", ha detto il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia.

"L'apertura di molti nuovi 'cantieri diffusi' innesca un circolo virtuoso anche per l'economia, con un effetto 'volano' per il lavoro e per le imprese" ha sottolineato il segretario generale, Massimo Lapucci.