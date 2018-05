Roma, 15 mag. - "Abbiamo un obiettivo molto importante che è quello, in questa legislatura, di portare a casa risultati per i cittadini". Lo ha sottolineato il capo politico del M5s Luigi Di Maio, in un video su Facebook.

"Ci hanno votato 11 milioni di italiani: abbiamo circa il 50% al sud ma siamo la prima forza in tante regioni del nord. Siamo l'unica forza politica di respiro nazionale che ha vinto le elezioni, non siamo una forza territoriale circoscritta ad una zona", ha rimarcato.