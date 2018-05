Di Maio: più establishment ci attacca più siamo motivati

Roma, 15 mag. - "Abbiamo attacchi continui, anche oggi da qualche eurocrate non eletto da nessuno. Ma più ci attaccano più siamo motivati". Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio, in un video in diretta su Facebook. "Vedo tanta paura in un certo establishment per il cambiamento: chi ha paura è nostro nemico, chi vuole il cambiamento ci dia una mano e lotti con noi".

Di Maio sostiene: "Non c'è un solo giornale che non tifi contro questo contratto, il FT dice che i barbari sono arrivati, ma come si permette? Insieme alla Lega abbiamo i voti di 17 milioni di italiani... Qualcuno mi dice 'che c'hai da ridere quando esci dagli incontri?' ma io sono felice, se posso portare risultati per i cittadini. Come si fa a ironizzare su tutto questo? Dopo vengono i nomi, i ministri, che sono importantissimi ma sono quelli che dovranno mettere mano a questo contratto".