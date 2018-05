IA, per 6 manager su 10 aziende e lavoratori non pronti -3

Roma, 15 mag. - Ancora, quali sfide affrontano o affronteranno le aziende nel loro rapporto con le nuove tecnologie? Al primo posto troviamo la prospettiva di una forte riorganizzazione strutturale (34%) quale conseguenza dell'introduzione e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno del contesto lavorativo. Emerge di conseguenza anche il bisogno di formare i dipendenti alla piena integrazione con la macchina (29%), attività educativa che, per certi versi, può anche essere vista come propedeutica alla riqualificazione del lavoro (21%). Infine il 15% ritiene che le aziende saranno sempre più chiamate a rispettare i contesti regolatori in ambiti come la tutela della privacy.

Per quanto riguarda i lavoratori, invece, quali sono le sfide future? Il 32% dei manager ritiene che quella più impegnativa sia l'apprezzamento dell'opportunità di vedere evolvere le loro competenze e abilità. Implicito a ciò segue la sfida della disponibilità a imparare a lavorare con le nuove tecnologie (26%) e a iniziare a ragionare in termini di maggiore flessibilità (21%). Infine il 19% pensa che la difficoltà principale che i lavoratori dovranno affrontare sarà il dover pensare oltre lo schema della mansione prestabilita, ovvero andare oltre lo storica concezione del ruolo.

Alla luce di ciò, aziende e lavoratori sono preparati ad affrontare l'intelligenza artificiale e tutto ciò che ne consegue? La prospettiva sembra essere negativa per il 59% dei manager indagati: il 24% ritiene infatti che esista una diffuso scetticismo soprattutto verso la gestione della transizione, mentre il 35% nota un atteggiamento poco proattivo nell'aprirsi al cambiamento. Il 21% si mostra moderatamente ottimista per via degli investimenti in innovazione e formazione che le aziende stanno iniziando a prevedere. Appena il 18%, invece, non è preoccupato di tutto ciò, perché ha verificato direttamente o indirettamente che è già ben consolidato un approccio strategico di aziende e risorse all'utilizzo delle nuove tecnologie. In questo quadro qual è il ruolo attributo al Legislatore? Per il 37% dei manager l'attore pubblico è fondamentale nello stabilire regole che diano equità senza però mettere un freno all'innovazione. Il 23% invece ritiene che debba farsi garante di un compito che dia coordinamento e omogeneità. Il 20% pensa che il Legislatore debba essere in grado di identificare proattivamente i lavori che più saranno coinvolti grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale e, in conseguenza di ciò, assicurare programmi di riqualificazione dei lavoratori (19%).