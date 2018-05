IA, per 6 manager su 10 aziende e lavoratori non pronti -2

Roma, 15 mag. - Che valore dà alle nuove tecnologie? Per il 51% dei manager, se integrate all'interno di una strategia aziendale funzionale e di lungo periodo, possono portare senza dubbio business e vantaggi competitivi sul mercato. Il 19% dei soggetti ritiene che siano un treno imperdibile per non restare indietro e avere maggiori chance future. Il 15% poi ritiene che possano contribuire a migliorare un servizio o un prodotto nell'interesse del consumatore finale, ovvero rispondere in maniera adeguata alle esigenze del mercato fidelizzandolo. Solo il 12% le reputa un rischio sia per il business che per il lavoro.

Dove possono essere maggiormente efficaci? Per il 57% è la logistica l'ambito che più può beneficiarne, soprattutto nell'ottica di rendere più efficiente la gestione dei magazzini e collateralmente le operazioni di trasporto. A seguire troviamo i servizi finanziari (45%), nella misura in cui l'intelligenza artificiale può dare un contributo in termini di sicurezza, semplificazione e contrasto alle frodi. Il 36% indica il settore dell'automotive, specie per tutto ciò che è legato allo sviluppo di una mobilità futura senza conducenti. Un quarto dei soggetti monitorati (26%) ritiene che l'intelligenza artificiale possa aiutare il comparto manifatturiero nei processi produttivi come ad esempio l'assemblaggio di precisione e, infine, il 18% indica la sanità il territorio in cui grazie alle nuove tecnologie, si possa velocizzare il lavoro dei medici anche a vantaggio della salute dei pazienti.(Segue)