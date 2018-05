Molestie sessuali, Uber mette fine alla politica del silenzio

New York, 15 mag. - Il movimento #MeToo ha spinto Uber a mettere fine alla politica del silenzio sulle molestie sessuali, sposata dal fondatore ed ex Ceo, Travis Kalanick. La società che offre un servizio alternativo al taxi ha abbandonato l'obbligo di arbitrato e la clausola di riservatezza per clienti e dipendenti, scegliendo quindi di dare la possibilità alle presunte vittime di portare in tribunale i loro casi.

La novità è stata annunciata in un post sul blog di Uber e rappresenta un cambio di rotta, voluto dal sostituto di Kalanick, Dara Khosrowshahi. Tony West, il legale di riferimento di Uber, ha scritto nel post che le vittime di abusi "avranno il controllo delle loro storie" e potranno decidere se condividerle. Permettere loro di far questa scelta "aiuterà a mettere fine alla cultura del silenzio sulla violenza sessuale". Secondo la Cnn, almeno 103 autisti di Uber negli Stati Uniti sono stati accusati di molestie o violenze sessuali negli ultimi quattro anni.