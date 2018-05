Mediaset: cda proporrà assemblea rinnovo acquisto azioni proprie

Milano, 15 mag. - Il cda di Mediaset proporrà alla prossima assemblea degli azionisti il rinnovo della delega per l'acquisto di azioni proprie.

A oggi la società possiede 44.742.497 azioni proprie, pari al 3,787% del capitale sociale. La proposta prevede l'attribuzione al consiglio della facoltà di acquistare, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari anche derivati sul titolo Mediaset, fino a un massimo di 118.122.756 azioni ordinarie proprie del valore nominale di 0,52 euro cadauna - corrispondenti al 10% del capitale sociale - in una o più volte, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare.