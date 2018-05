Di Maio: se riusciamo a chiudere il contratto sarà una bomba

Roma, 15 mag. - "Questo è il momento di avere il coraggio di andare fino in fondo e cambiare le cose. I presupposti ci sono? Dipende, se riusciamo a chiudere il contratto, a mettere tutti i temi che servono. Se ci riusciamo sarà una bomba, in senso positivo: è il momento dei coraggiosi, non dei cuori deboli. Ma è il momento di capire se vogliamo andare fino in fondo". Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio, in un video su Facebook. "Il M5s c'è - ha assicurato - e vuole andare fino in fondo. Ci sarà il voto su Rousseau e ci vedremo anche nelle piazze in questo weekend ai gazebo Cinque Stelle. Abbiamo a portata di mano la rivoluzione, gentile, crediamoci e ce la possiamo fare".

Anche perchè nel lavoro fatto finora, ha rivendicato Di Maio, "abbiamo già ottenuto risultati importantissimi: reddito di cittadinanza, una flat tax equa. Sono cose serie, non slogan. Vogliamo vincolare i partiti a qualcosa di vincolante".