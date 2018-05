Di Maio: contratto fondamentale, non ci fidiamo di altri partiti

Roma, 15 mag. - "Nella nostra storia abbiamo sempre corso da soli, perchè delle altre forze politiche non ci fidavamo. E infatti abbiamo proposto un contratto e non un'alleanza, perchè noi degli altri non ci siamo mai fidati. È il contratto che avremmo rivendicato quando non ci fossero più state le condizioni per andare avanti. Molti ironizzano, per noi è una cosa seria ed è il perno di qualsiasi governo si costruisca". Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio, in un video su Facebook, sottolineando che "lo stiamo costruendo da giovedì: oggi è martedì, sono 6 giorni e abbiamo quasi concluso. Come si può dire che stiamo perdendo tempo?".