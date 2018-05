Mediaset: nel I trimestre utile cala a 3,5 mln, ricavi ... -2

Milano, 15 mag. - I costi operativi complessivi ammontano a 806,7 milioni rispetto agli 813 milioni del primo trimestre 2017. In Italia, in particolare, sono diminuiti a 640,8 milioni, con un calo dell`1,4%.

L`Ebit è pari a 53,9 milioni rispetto ai 76,2 milioni del primo trimestre 2017. In Italia è pari a -9,8 milioni rispetto ai -0,6 milioni del pari periodo 2017. In Spagna il dato è positivo per 63,6 milioni rispetto ai 76,8 milioni del primo trimestre dello scorso esercizio.

L`indebitamento finanziario netto è diminuito a 1,377 miliardi rispetto ai 1,392 miliardi al 31 dicembre 2017. La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) è stata pari a 36,3 milioni.