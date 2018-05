Confagri: misure speciali per danni a ulivi da gelo e Xylella

Roma, 15 mag. - Interventi straordinari per i danni causati agli ulivi da gelo e Xylella. È la richiesta della giunta di Confagricoltura, che ha esaminato "la grave situazione in cui versa l'olivicoltura italiana colpita, soprattutto in Puglia e nel Lazio, dalle gelate e dalle temperatura sotto lo zero della fine dello scorso marzo, che rischiano di compromettere gravemente la produzione".

In Puglia, "che rappresenta il 35% della intera produzione nazionale, il quadro è particolarmente drammatico perchè i danni da gelo si sommano a quelli devastanti provocati dalla Xylella, che ormai sta interessando oltre 90mila ettari".

Per questo la giunta di Confagricoltura, "che sta predisponendo un dettagliato documento al riguardo, ha chiesto a politici e istituzioni nazionali e regionali di mettere in atto interventi straordinari, oltre a quelli attualmente previsti dalla legge 102-Anticrisi, in grado di agire in maniera strutturale in un tessuto economico e ambientale duramente messo alla prova".