Abi: piena collaborazione con Associazione bancaria San Marino

Roma, 15 mag. - "Piena collaborazione" tra l'Abi e l'Associazione bancaria sammarinese. Lo afferma Palazzo Altieri dopo un incontro tra la delegazione dell'Abi, guidata dal presidente Antonio Patuelli e dal direttore generale Giovanni Sabatini, e quella dell'Associazione bancaria sammarinese, guidata da Domenico Lombardi, accompagnato dal consigliere Emanuele Rossini.

Nell'incontro "sono state affrontate diverse tematiche di interesse comune, concentrando l'attenzione sull'evoluzione della normativa regolamentare e prudenziale a livello europeo e nazionale, sull'integrazione dei sistemi di pagamento, anche tenendo conto delle implicazioni derivanti dalla nuova normativa sulla privacy, sui mutamenti in atto nel mondo bancario italiano e sammarinese".

Sono state valutate anche "le positive prospettive di ripresa economica e le implicazioni derivanti dall'innovazione tecnologica. Approfondimenti specifici hanno riguardato il tema della qualità del credito e le novità introdotte in Italia per migliorare i tempi della giustizia civile". In particolare, "c'è stata piena convergenza sull'opportunità di sviluppare riflessioni in comune sulla cultura delle regole in Europa, anche in ambito della Federazione bancaria europea, a cui l'Associazione bancaria sammarinese partecipa".

"In questa fase - conclude Palazzo Altieri - di modificazione degli assetti organizzativi e dell'operatività delle banche di San Marino, l'Abi supporterà l'Associazione bancaria sammarinese, in termini di riflessioni giuridiche, economiche e tecniche, anche nell'auspicata realizzazione di un innovativo memorandum di intese con le competenti autorità italiane".