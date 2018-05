Meloni a Salvini: pensaci bene, avventura con M5s può finire male

Roma, 15 mag. - "C'è un centrodestra che vince. Purtroppo c'è una certa reticenza da parte di Mattarella a dare l'incarico. E me ne dispiace. A me non appassionano tentativi diversi, e quindi faccio un forte appello a Matteo Salvini: pensaci bene se non sia meglio tornare a chiedere l'incarico al centrodestra piuttosto che lanciarsi in avventure che potrebbero anche non andare a finire benissimo". Lo ha detto Giorgia Meloni, in un comizio a sostegno della candidata a sindaco di Brescia per il centrodestra. "Pensiamoci bene - ha insistito la leader di Fratelli d'Italia - perchè dalle scelte delle prossime ore dipendono i prossimi anni dalla storia d'Italia".

"Sento Salvini molto spesso in questi giorni, mi racconta - ha inoltre spiegato - come vanno le cose, ma mi sembra che su alcuni nodi importanti non si sia ancora arrivati a dama".

Quanto alla posizione di Fdi, ha sottolineato: "Normalmente per far parte di qualcosa devo sapere di cosa si parla. Ad oggi non so quale sia il premier, quale sia il programma, non sono in grado di decidere così, né decido sulla base delle proposte dei ministeri".