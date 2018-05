Governo, Giacomoni (Fi): nome perfetto per premier? E' Berlusconi

Roma, 15 mag. - "Lo spettacolo offerto ieri da Di Maio e Salvini all'uscita dal Quirinale è sotto gli occhi di tutti. Di Maio ha chiesto più tempo per scrivere il contratto e Salvini più onestamente ha riconosciuto che ci sono profonde differenze sulle cose da fare: ha parlato di problemi sulle infrastrutture, sulla giustizia, sul tema dell'immigrazione". Lo ha detto, in un'intervista a Porta a Porta che andrà in onda questa sera, Sestino Giacomoni, membro del comitato di Presidenza di Forza Italia e segretario della conferenza dei coordinatori regionali del movimento azzurro.

"Noi - ha aggiunto - apprezziamo lo sforzo dei nostri amici della Lega di tener fede al programma del centro-destra, ma avendo i grillini come alleati non è certo facile. Dai giornali di oggi abbiamo appreso che anche sul nome del Presidente del Consiglio sono in alto mare. Ci permettiamo di ricordargli che chi sta in alto mare troppo tempo senza salvagente finisce per annegare, e con loro annega il Paese. Se poi proprio non trovano l'accordo sul nome del premier, che da quello che dicono non deve essere né leghista né grillino, deve essere molto competente ma anche con una forte legittimazione elettorale, allora potremmo suggerire un'idea: abbiamo un grande imprenditore che non si è candidato alle ultime elezioni, quindi è esterno, ma ha una grande esperienza politica e una grande credibilità internazionale. Ha in testa un programma forte e chiaro. Ha già dimostrato di saper governare, tenendo sotto controllo il fenomeno dell'immigrazione, creando milioni di posti di lavoro e aiutando chi resta indietro, attraverso la social card e l'aumento delle pensioni minime. Quindi, se veramente Di Maio e Salvini volessero dare un governo al Paese, dovrebbero solo chiedere al Presidente Berlusconi di fare un passo avanti. A quel punto in pochissimo tempo nascerebbe un governo serio, forte, credibile e autorevole che saprebbe difendere veramente gli interessi dell'Italia in Europa e nel mondo", ha concluso.