Governo, La Russa: gazebo? Presidenzialismo unica democrazia diretta

Roma, 15 mag. - "Mi fa sorridere la pretesa del M5s di avere l'avallo dei cittadini alle scelte del programma di governo (che peraltro ad oggi è ancora misterioso) attraverso un sì sul web di qualche migliaio di utenti della tastiera. Anche gli stessi gazebo della Lega (che almeno non sono virtuali) sono ben lontani dall'esprimere il reale sentire degli italiani. L'unica chiara e vincente forma di democrazia diretta è l'elezione da parte del popolo del capo del governo. Esattamente quello mai voluto da sinistra, 5 Stelle e non solo. Ed è esattamente quello che da sempre chiede la destra e Fratelli d'Italia in particolare". Lo dichiara Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia.