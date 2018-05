Governo, Veltroni: attenzione a bisogno autoritarismo cittadini

Roma, 15 mag. - "Le forze politiche oggi dovrebbero avere il coraggio di rilanciare il tema della democrazia dell'alternanza" perchè "non è detto che la democrazia sia la forma di governo scelta dai cittadini". Lo ha sottolineato Walter Veltroni partecipando a Montecitorio ad un incontro promosso dal Pd per ricordare Roberto Ruffilli.

"Può apparire in alcuni momenti che la decisione sia preferibile alla democrazia e se si vuole evitare questo bisogno di autoritarismo occorre tornare al tema centrale della democrazia governante, con un sistema maggioritario che garantisca che non ci siano tavoli tra soggetti diversi che trovano, come nella prima Repubblica, le ragioni per stare insieme", ha aggiunto il fondatore del Pd.