Anzaldi (Pd): M5s-Lega dilagano in tv, Fico apra subito Vigilanza

Roma, 15 mag. - "Il presidente Fico risponda all'appello del Pd di mettere subito al lavoro le commissioni parlamentari, comprese quelle bicamerali, altrimenti sconfesserebbe il solenne impegno di tutelare la centralità del Parlamento, preso il 24 marzo nel suo discorso di insediamento. Di fronte al dilagare di Lega e M5s nelle tv, di fronte alle loro mire di lottizzazione della Rai, ma anche di fronte a episodi come la scelta di un condannato per omicidio come Massimo Carlotto quale nuovo conduttore di una trasmissione Rai, non è accettabile che la commissione di Vigilanza sia chiusa e non possa esercitare il proprio ruolo di organo di tutela del pluralismo e di garanzia". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Sono passati quasi due mesi - prosegue Anzaldi - da quando Fico si è impegnato in Aula a difendere la centralità del Parlamento, ma finora la Camera è rimasta ferma, deputati e dipendenti non sono in condizione di lavorare e mentre il parlamento è bloccato in tv dilagano Lega e M5s. Da settimane Salvini e Di Maio colonizzano le tv per raccontare le loro balle agli italiani, senza alcun contraddittorio. Bene ha fatto il commissario Agcom Nicita ad aprire una valutazione su questo, affinché si arrivi ad un rispetto reale e sostanziale della par condicio. Come hanno documentato le inchieste del 'Foglio', nelle tv vige un vero e proprio "Codice Rocco": redazioni e trasmissioni sono sottoposte ai diktat del capo della comunicazione M5s, Rocco Casalino, che impone esclusivamente monologhi per gli esponenti M5s, senza alcun confronto con altri esponenti politici".

"A coprire Casalino è Di Maio in persona - aggiunge ancora il deputato dem - che nei giorni scorsi ha lanciato il suo editto proprio da una trasmissione Rai annunciando l'epurazione dei direttori dei tg se M5s arriverà al potere. Minacce e divieto di contraddittorio: una situazione che ha permesso ai cinquestelle, ma anche alla Lega, di diffondere bufale a ripetizione mentre si sono spartiti tutte le cariche parlamentari e ora si stanno spartendo, come ha confessato il senatore leghista Bagnai, le nomine delle aziende pubbliche, a partire proprio dalla Rai".