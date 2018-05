Veltroni: Pd non è finito, paese ha bisogno grande forza riformista

Roma, 15 mag. - "Non credo che ciò che abbiamo faticosamente unito, passo dopo passo, sia arrivato al suo compimento. Non credo che le identità che abbiamo unito debbano riconoscere di non essere in grado di coesistere, credo definitivamente il contrario. Se c'è una cosa di cui il paese ha bisogno ora è una grande forza riformista che abbia coraggio, ambizione, forza e radicalità". Lo ha ribadito Walter Veltroni, partecipando a Montecitorio ad un incontro per ricordare Roberto Ruffilli, insieme ai vertici del Pd in Parlamento.

"C'è una singolare contraddizione, in questo momento c'è uno spazio mai visto ma non corrisponde allo spirito unitario, a un'idea politica mite, ambiziosa e coraggiosa", ha avvertito il fondatore dem.