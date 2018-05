Def, Ance: colpevole ritardo negli investimenti pubblici

Roma, 15 mag. - La causa della crescita del pil italiano inferiore alla media europea "risiede in un colpevole ritardo nell'attuazione degli investimenti pubblici" mentre di fronte ai 140 miliardi destinati alle opere pubbliche previsti per i prossimi 15 anni "assistiamo increduli alla più completa inefficacia delle procedure di spesa". Lo ha denunciato il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nel corso di un'audizione davanti alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato sul Def.

Secondo Buia "questa difficoltà appare sancita anche nel presente DEF che, come ogni anno, sposta al futuro quanto il precedente DEF aveva previsto".

Infatti, ha aggiunto, "la stima della crescita del 2,5% per gli investimenti pubblici nel 2018 appare eccessivamente ottimistica, e sarà ridimensionata, come sempre, già nella revisione di settembre. Valga, come esempio, quanto accaduto lo scorso anno: il DEF 2017 prevedeva un aumento del 2,8% (pari a 1 miliardo) degli investimenti pubblici. L'aggiornamento di settembre riduceva tale crescita a un più modesto +0,4% (150 milioni)".

"Il dato a consuntivo è stato drammatico - ha spiegato - la spesa degli investimenti fissi lordi della PA si è ridotta del 5,6%, pari a 2 miliardi in meno".

A questo quadro, ha concluso, si aggiungono le nuove norme europee sulla gestione delle sofferenze bancarie collegate al settore immobiliare che "determineranno una diminuzione del capitale a disposizione per il finanziamento delle imprese e spingeranno le banche a vendere il prima possibile gli asset deteriorati fin dai primi segnali di difficoltà".