Def, Ance: ripensamento ecoincentivi edilizia sarebbe devastante

Roma, 15 mag. - Un ripensamento degli incentivi per la riqualificazione edilizia "sarebbe in questo momento devastante" anche se collegato ad una riforma fiscale. Lo ha sottolineato il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nel corso di un'audizione alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato.

"L'utilizzo degli incentivi alla riqualificazione edilizia ha dimostrato, negli anni della crisi, di essere l'unico presidio per la tenuta del settore - ha detto - oltre che un efficace strumento di emersione del lavoro sommerso e, infine, una fonte di entrate per il bilancio dello Stato".

Secondo Buia "un ripensamento su tali strumenti, anche se collegato ad una revisione del sistema fiscale, sarebbe in questo momento devastante, non solo per il settore delle costruzioni, ma per la qualità e la sicurezza della casa, principale patrimonio delle famiglie italiane. Patrimonio che dal 2008 ad oggi si è mediamente svalutato del 30%, impoverendo le famiglie italiane".

L'Ance torna anche a chiedere un intervento urgente sullo split payment che "sta drenando liquidità alle imprese di costruzioni, già fortemente colpite dalla stretta al credito che ha subito in maniera particolare il settore delle costruzioni".