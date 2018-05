Danti (Pd): non sa fare un governo, come può Salvini cambiare Ue?

Roma, 15 mag. - "Dopo una campagna elettorale fatta di bugie e promesse irrealizzabili e dopo 72 giorni di chiacchiere a vuoto, finalmente Salvini lo ha ammesso: 'Senza cambiare i trattati europei le nostre promesse sono solo un libro dei sogni'. Come e in che modo possa cambiare i Trattati uno che in oltre due mesi non è neanche riuscito a formare un governo, non è dato sapere". L`eurodeputato Pd Nicola Danti commenta così le parole di Matteo Salvini, che aveva parlato di "libro dei sogni" riferendosi al programma di governo della Lega "se prima non si cambiano i Trattati europei".

"Già che c`è - prosegue l`europarlamentare Pd - Salvini continui a dire la verità e racconti agli italiani che gli unici risultati concreti nel rapporto con l`Europa, ad esempio su flessibilità e immigrazione, li hanno portati a casa i governi del Partito Democratico".