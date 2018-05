Piazza Affari ha chiuso in rialzo con Pirelli, Ftse Mib +0,44%

Milano, 15 mag. - Chiusura in rialzo per piazza Affari, maglia rosa tra le principali Borse europee (Londra +0,13%, Francoforte -0,03%, Parigi +0,23%). L'indice Ftse Mib è salito del +0,31% a 24.297,17 punti, l'All Share del +0,17% a 26.592,31 punti. Lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali ha terminato in area 131 punti base.

A trainare il listino delle blue chip è stata Pirelli, con un balzo del 4,34% a 7,454 euro nel giorno dell'assemblea di bilancio, alla luce dei conti del primo trimestre 2018. In luce anche Saipem (+2,44%), Ubi (+1,71%). Giù UnipolSai (-1,92%), Banca Mediolanum (-1,68%), Mediobanca (-0,72%).