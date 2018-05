Povertà, decreto per più risorse a servizi di inclusione sociale

Roma, 15 mag. - Un altro "passo importante" per garantire la piena attuazione del reddito di inclusione. Lo afferma il ministero del lavoro, secondo cui, dopo il via libera di giovedì scorso da parte della Conferenza Unificata, i ministri Giuliano Poletti (Lavoro) e Pier Carlo Padoan (Economia) "hanno firmato il decreto che trasferisce ai territori, stabilendone la relativa ripartizione, le risorse da usare per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento delle persone in condizione di povertà nei percorsi di attivazione e di inclusione sociale, secondo quanto previsto nel piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà approvato il 22 marzo dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale".

Le risorse che il decreto mette a disposizione, "stanziate a questo scopo nel Fondo Povertà, ammontano a circa 300 milioni nel 2018, che salgono a 470 milioni dal 2020 e per gli anni successivi. Tra queste risorse si distinguono 20 milioni l'anno in favore delle persone in povertà estrema e senza dimora, da usare secondo l'approccio del cosiddetto housing first, un modello strategico integrato di intervento dei servizi sociali che pone la casa come prima soluzione ai problemi di chi vive in strada".

Vengono stanziati anche cinque milioni l'anno "per finanziare interventi innovativi indirizzati ai neomaggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Di natura sperimentale, questo tipo di intervento è volto a prevenire le condizioni di povertà e a fornire ai ragazzi in condizioni di fragilità strumenti utili a completare il percorso di crescita verso l'autonomia".