Governo, Veltroni: momento grave e grottesco. E' prima Repubblica

Roma, 15 mag. - Viviamo un "momento grave e grottesco della vita politica italiana". Lo ha detto Walter Veltroni, parlando a Montecitorio in occasione di un incontro promosso dal gruppo del Pd per ricordare Roberto Ruffilli, il politico Dc ucciso dalle Br negli anni Ottanta.

Per Veltroni quella di "seconda Repubblica è una definizione insulsa politico-giornalistica scelta per segnare la discontinuità. Una cosa che la seconda Repubblica non è stata. Lo è quando cambiano gli assetti istituzionale e costituzionale. Noi abbiamo cambiato 32 volte la legge elettorale, quindi saremmo alla Repubblica numero 19. Sono cambiati i partiti e tutto questo è andato sotto la specie 'seconda Repubblica'", ma in realtà secondo il fondatore del Pd "noi siamo immersi nella crisi della prima Repubblica, senza aver trovato l'approdo che una democrazia malata deve trovare: la capacità della classe politica di scrivere nuove regole del gioco".

Questo "può avvenire dietro l'impulso di una maggioranza, come sosteneva Ruffilli, ma con il concorso dei più, evitando l'idea di riforme partigiane - ha sottolineato Veltroni -. Cosa che regolarmente non avviene mai perché gli elettori burloni non ci stanno a un vestito disegnato addosso a chi lo ha scritto. Un problema che il referendum non ha risolto. E l'idea sbagliata che invece lo abbia risolto: il problema di una democrazia capace di rispondere ai problemi di questo tempo è drammaticamente attuale".