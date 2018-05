Gaza, Haley (Usa): violenze colpa dei terroristi di Hamas

New York, 15 mag. - "I terroristi di Hamas, appoggiati dall'Iran, hanno incitato ad attaccare le forze di sicurezza israeliane e le infrastrutture. L'organizzazione terroristica di Hamas ha incitato alla violenza per anni, molto prima che gli Stati Uniti decidessero di spostare l'ambasciata" da Tel Aviv a Gerusalemme. Questo il commento dell'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Nikki Haley, davanti al Consiglio di Sicurezza attualmente in corso e incentrato sulla situazione a Gaza, dopo l'uccisione di 61 palestinesi da parte delle forze israeliane.