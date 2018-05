New York, 15 mag. - "Chi tra noi accetterebbe questo tipo di attività sul suo confine? Nessun Paese in quest'aula agirebbe con più moderazione di Israele". Questo il commento dell'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Nikki Haley, davanti al Consiglio di Sicurezza attualmente in corso e incentrato sulla situazione a Gaza, dopo l'uccisione di 61 palestinesi da parte delle forze israeliane, nel giorno dell'apertura dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme.