Allianz Italia, premi I trimestre in crescita a 3,8 mld (+1,8%)

Milano, 15 mag. - Per Allianz Italia i premi Vita e Danni sono ammontati complessivamente nel primo trimestre 2018 a 3,8 miliardi di euro (+1,8%) e l`utile operativo a 360 milioni di euro, in linea con l`analogo periodo 2017. In particolare, la raccolta premi nei Danni si è stabilizzata a 1,1 miliardi di euro (-0,3% rispetto all`analogo periodo 2017), evidenziando un trend di netto recupero nell`Auto. Nel business Vita, la raccolta premi nel trimestre si è attestata a 2,7 miliardi di euro (+2,6%), confermando la strategia da tempo focalizzata sui prodotti capital light (+3,1%).

Giacomo Campora, Ad di Allianz Italia, ha commentato: " I risultati dei primi tre mesimdell`anno sono incoraggianti e costituiscono una buona base di partenza. Puntiamo, insieme ai nostri agenti, a far crescere Allianz con una strategia audace, in cui credere fortemente, anche grazie alla tecnologia".

Il gruppo assicurativo Allianz, nel suo complesso, ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita del 6,8% a 1,9 miliardi di euro e ricavi totali pari a 36,5 miliardi, in crescita dello 0,7%. I profitti operativi sono calati del 6% a 2,8 miliardi. "Questa buona performance mette il gruppo sulla buona strada per realizzare i suoi target annuali per il 2018", ha dichiarato il Ceo del gruppo, Oliver Baete, commentando i conti del trimestre.