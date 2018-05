Pittella (Pd): Italia ostaggio M5S-Lega, mobilitare i circoli dem

Potenza, 15 mag. - "M5s e Lega tengono in ostaggio il Paese e paralizzano la politica italiana, prigionieri di veti e controveti". Lo afferma il senatore Pd Gianni Pittella a proposito dello stallo politico attuale.

"Il Pd dia vita - suggerisce Pittella - ad una grande mobilitazione attraverso i suoi circoli per denunciare l'insostenibilità di questa situazione, spiegando alla gente i rischi che il Paese sta correndo a causa dell'irresponsabilità di Di Maio e Salvini".

"E' grave - sottolinea il senatore democratico - continuare a perdere altro tempo per decidere chi dei due sarà il premier. Ci sono scadenze immediate, una agenda economica che chiama tutti alla responsabilità, impegni europei da rispettare, non perché ce lo chiedono i falchi di Bruxelles, ma perché è nell'interesse del Paese".