Ue, Bagnai (Legs): non accetteremo più disparità trattamento

Roma, 15 mag. - "Quando la Lega dice che vuole rivedere i trattati europei dice prima di tutto che vuole essere presente ai tavoli per rappresentare la voce degli italiani. L'errore principale fatto in passato - e penso al partito democratico - è stato quello di prendere per buona qualsiasi decisione di Bruxelles esprimendo di fatto la politica della sedia vuota". Lo afferma in un nota il senatore leghista, Alberto Bagnai.

"I fatti - aggiunge - ci hanno dimostrato che un decennio di regole fallimentari amplificano e prolungano le crisi anziché smorzarle. Le attuali regole europee infatti rallentano un'economia già lenta e - spiega Bagnai - in una fase di lieve ripresa chiedere di raggiungere la parità di bilancio strutturale è fuori ogni logica. Noi non siamo disposti ad accettare più alcuna disparità di trattamento. L'Italia che siede con autorevolezza ai tavoli europei è nell'interesse di tutti i Paesi anche di quelli che oggi risultano vincitori anche se sono ad ora si è giocato a carte truccate", conclude.