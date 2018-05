Embraco, Fiom Torino: presenza di Invitalia sarebbe garanzia

Torino, 15 mag. - "Siamo soddisfatti che tutte le lavoratrici e lavoratori Embraco saranno riassorbiti dai due progetti industriali nuovi che si insedieranno a Riva di Chieri a partire da giugno". Cosi' Lino La Mendola, della segreteria Fiom di Torino, e Ugo Bolognesi, responsabile Embraco per la Fiom. "Monitoreremo giorno per giorno la realizzazione dei piani industriali e relativi investimenti per come oggi ci sono stati presentati" hanno promesso i due esponenti della Fiom.

"Sono tutelate le condizioni normative ed economiche di tutti i lavoratori e ci aspettiamo che venerdi' Embraco mantenga gli impegni presi negli incontri precedenti perche' ci pare che gli interventi degli avvocati abbiano gia' provocato danni a sufficienza nei mesi passati e Whirlpool sta pagando il conto. Nonostante non vi sia necessita' di fondi pubblici per la realizzazione dei piani, continuiamo a pensare che una presenza, anche minima, di Invitalia nel capitale sociale, seppur temporanea, sia un'ulteriore garanzia per tutte le lavoratrici e lavoratori", hanno concluso.